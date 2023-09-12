"Мне не понятно, почему в сборную вызвали Назарину. Человек сыграл несколько игр в основе Шахтера – и уже в сборной. До этого в состав "горняков" он почти не попадал. А Малиновский остался вне сборной, хотя в последних играх за Дженоа играл.

Италия – Украина: Ребров объявил заявку на матч отбора Евро-2024 – три игрока вне списка

Почему не вызвали Бондаренко? Возможно, он не подходит под тактическую схему, которую внедряет Ребров. Бондаренко играет на мяче – он больше "садится". Даже если взять Судакова: он же в матче за сборную не играл в тот футбол, который присущ ему в Шахтере. Он действовал выше. Это Ребров перед ним такую задачу ставит.

Лично мне, например, нравится игра Пихаленка. Я вижу его как игрока сборной. Если выпустить на поле Довбика вместе с Пихаленком, то ты получаешь шанс где-то в контратаке забить гол. Когда во втором тайме англичане оказывали давление на наши ворота, эти двое могли организовать ответный гол. Ведь у них между собой идеальное взаимопонимание

Кочергин заслуживает вызова в ряды национальной команды, но его почему-то не вызывают. Хотя он играет стабильно – забивает. Чемпионом Польши парень стал.

Мне не известны критерии, по которым людей вызывают в сборную. У каждого тренера своя философия. Как говорится, имеем то, что имеем", – сказал Полунин в комментарии Українському футболу.

Напомним, уже сегодня, 12 сентября, сборная Украины сыграет очередной матч отбора на Евро-2024. Соперником Реброва и Ко будет Италия. Начало встречи в 21:45.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024