"Незрозуміло, чому його викликали": екс-хавбек збірної України назвав чотирьох гравців, які допомогли б Реброву і Ко
Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Андрій Полунін здивований вибором Сергія Реброва на матчі кваліфікації Євро-2024.
"Мені не зрозуміло, чому до збірної викликали Назарину. Людина зіграла кілька ігор в основі Шахтаря – і вже в збірній. До цього у склад "гірників" він майже не потрапляв. А Маліновський залишився поза збірною, хоча в останніх іграх за Дженоа грав.
Італія – Україна: Ребров оголосив заявку на матч відбору Євро-2024 – троє гравців поза списком
Чому не викликали Бондаренка? Можливо, він не підходить під тактичну схему, яку впроваджує Ребров. Бондаренко грає на м'ячі – він більше "сідає". Навіть якщо взяти Судакова: він же у матчі за збірну не грав у той футбол, який притаманний йому у Шахтарі. Він діяв вище. Це Ребров перед ним таке завдання ставить.
Особисто мені, наприклад, подобається гра Піхальонка. Я бачу його як гравця збірної. Якщо випустити на поле Довбика разом з Піхальонком, то ти отримуєш шанс десь у контратаці забити гол. Коли у другому таймі англійці чинили тиск на наші ворота, ці двоє могли організувати гол у відповідь. Адже у них між собою ідеальне порозуміння
Кочергін заслуговує на виклик до лав національної команди, але його чомусь не викликають. Хоча він грає стабільно – забиває. Чемпіоном Польщі хлопець став.
Мені не відомі критерії, за якими людей викликають у збірну. У кожного тренера своя філософія. Як кажуть, маємо те, що маємо", – сказав Полунін у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, вже сьогодні, 12 вересня, збірна України зіграє черговий матч відбору на Євро-2024. Суперником Реброва і Ко буде Італія. Початок зустрічі о 21:45.