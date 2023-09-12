"Мені не зрозуміло, чому до збірної викликали Назарину. Людина зіграла кілька ігор в основі Шахтаря – і вже в збірній. До цього у склад "гірників" він майже не потрапляв. А Маліновський залишився поза збірною, хоча в останніх іграх за Дженоа грав.

Італія – Україна: Ребров оголосив заявку на матч відбору Євро-2024 – троє гравців поза списком

Чому не викликали Бондаренка? Можливо, він не підходить під тактичну схему, яку впроваджує Ребров. Бондаренко грає на м'ячі – він більше "сідає". Навіть якщо взяти Судакова: він же у матчі за збірну не грав у той футбол, який притаманний йому у Шахтарі. Він діяв вище. Це Ребров перед ним таке завдання ставить.

Особисто мені, наприклад, подобається гра Піхальонка. Я бачу його як гравця збірної. Якщо випустити на поле Довбика разом з Піхальонком, то ти отримуєш шанс десь у контратаці забити гол. Коли у другому таймі англійці чинили тиск на наші ворота, ці двоє могли організувати гол у відповідь. Адже у них між собою ідеальне порозуміння

Кочергін заслуговує на виклик до лав національної команди, але його чомусь не викликають. Хоча він грає стабільно – забиває. Чемпіоном Польщі хлопець став.

Мені не відомі критерії, за якими людей викликають у збірну. У кожного тренера своя філософія. Як кажуть, маємо те, що маємо", – сказав Полунін у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, вже сьогодні, 12 вересня, збірна України зіграє черговий матч відбору на Євро-2024. Суперником Реброва і Ко буде Італія. Початок зустрічі о 21:45.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024