Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил расширенный состав из 23-х футболистов, которые могут сыграть на Сан-Сиро в поединке против Италии.

Из всех игроков сборной Украины, прибывших в Милан на матч отбора Евро-2024, не попали в заявку Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок. Соответственно, против Италии они не сыграют, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

Италия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

Заявка сборной Украины на матч отбора чемпионата Европы-2024 против Италии

Вратари:

1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники:

2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина.

Нападающие:

9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Италия – Украина стартует сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. В 4-х сыгранных поединках "сине-желтые" набрали 7 очков и занимают второе место группы С. У Италии 4 балла в 3-х матчах. Лидирует Англия – 13 пунктов в 5 турах квалификации на Евро-2024.

Италия – Украина: анонс матча отбора Евро-2024