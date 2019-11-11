Карпаты строго наказали Кудрика за неприличный жест в матче против Мариуполя

Голкипер Карпат Олег Кудрик не избежал наказания за "демонстрацию" среднего пальца в матче 14 тура УПЛ против Мариуполя (2:2).

Львовский клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление о поведении игрока.

Вратарь Карпат Кудрик объяснил, за что получил красную карточку уже после окончания матча с Мариуполем

"Карпаты категорически осуждают любые проявления неспортивного поведения, демонстрируя нулевую терпимость к действиям, направленным на оскорбление как непосредственных участников футбольных матчей, так и зрителей на трибунах стадионов.

Именно болельщики уже после завершения поединка в Мариуполе стали свидетелями непристойного жеста, который позволил себе голкипер Карпат Олег Кудрик. Для клуба не принципиально, кому и за что было адресовано это послание. Игрок "зелено-белых" не должен позволять себе ничего подобного при любых обстоятельствах. Львовский клуб крайне расстроен и разочарован поведением молодого футболиста и искренне извиняется за эту выходку.

Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кудрик получил суровое наказание и предупрежден о еще более жестких санкциях в случае повторения подобных действий", – говорится в обращении.

Напомним, Кудрик получил красную карточку уже после финального свистка поединка с Мариуполем, который закончился ничьей 2:2.