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Карпаты строго наказали Кудрика за неприличный жест в матче против Мариуполя

16:29 68 Читати українською
Карпаты строго наказали Кудрика за неприличный жест в матче против Мариуполя
Олег Кудрик / Фото ФК Карпаты

Голкипер Карпат Олег Кудрик не избежал наказания за "демонстрацию" среднего пальца в матче 14 тура УПЛ против Мариуполя (2:2).

15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
 
Егор Назарина 59’
Егор Назарина 90+4’
15’ Вячеслав Чурко
55’ Дмитрий Мишнев
59’ Егор Назарина
90+4’ Егор Назарина

Львовский клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление о поведении игрока.

Вратарь Карпат Кудрик объяснил, за что получил красную карточку уже после окончания матча с Мариуполем

"Карпаты категорически осуждают любые проявления неспортивного поведения, демонстрируя нулевую терпимость к действиям, направленным на оскорбление как непосредственных участников футбольных матчей, так и зрителей на трибунах стадионов.

Именно болельщики уже после завершения поединка в Мариуполе стали свидетелями непристойного жеста, который позволил себе голкипер Карпат Олег Кудрик. Для клуба не принципиально, кому и за что было адресовано это послание. Игрок "зелено-белых" не должен позволять себе ничего подобного при любых обстоятельствах. Львовский клуб крайне расстроен и разочарован поведением молодого футболиста и искренне извиняется за эту выходку.

Мариуполь – Карпаты – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кудрик получил суровое наказание и предупрежден о еще более жестких санкциях в случае повторения подобных действий", – говорится в обращении.

Напомним, Кудрик получил красную карточку уже после финального свистка поединка с Мариуполем, который закончился ничьей 2:2.

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Мариуполь - Карпаты Олег Кудрик Олег Кудрик Карпаты Карпаты
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