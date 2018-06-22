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Неплях стал игроком Волыни

14 июня 18:01 71 Читати українською
Неплях стал игроком Волыни
Евгений Неплях / Фото из соцсетей

Бывший защитник Мариуполя Евгений Неплях подписал контракт с луцкой Волынью.

Луцкий клуб продолжает усиливаться новыми игроками перед началом нового сезона Первой лиги. На этот раз руководство Волыни подписало защитника Евгения Непляха, сообщает официальный сайт клуба.

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В течение карьеры Евгений выступал за Севастополь, греческий Платаниас, львовские Карпаты и ровенский Верес, имеет немалый опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные Украины. Последний сезон провел на уровне Премьер-лиги в составе Мариуполя.

Основная позиция Евгения – центральный защитник. Также может сыграть и на фланге обороны и позиции опорного полузащитника.

Неплях выступал в Мариуполе с начала 2017 года, сыграл 29 матчей во всех турнирах.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Первая лига Евгений Неплях Евгений Неплях Волынь Волынь
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