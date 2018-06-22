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Тлумак: Я приехал в Луцк делать историю Волыни

14 июня 16:30 166 Читати українською
Тлумак: Я приехал в Луцк делать историю Волыни
Андрей Тлумак / Фото FootBoom

Бывший голкипер львовских Карпат, а сейчас главный тренер Волыни Андрей Тлумак рассказал о своей мотивации вывести команду в Премьер-лигу.

"Для меня никогда не было противостояния между Волынью и Карпатами. Возможно, у болельщиков есть свои моменты, но, зная, что в стране АТО, все болельщики объединились, и сегодня между ними нет войны, поэтому я приехал сюда делать историю Волыни, хочется помочь, поскольку команда должна играть в УПЛ.

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Я знаю, как горячо поддерживают местные болельщики, ведь не раз играл в Луцке, а также слышал поддержку Волыни во Львове, поэтому они заслуживают иметь команду в Премьер-лиге, и я буду делать все для того, чтобы помочь городу, команде и болельщикам быть в высшем дивизионе", – цитирует Тлумака издание Волынские новости.

Напомним, в сезоне 2017/18 клуб из Луцка занял 13 место в Первой лиге.

Теги
Первая лига Карпаты Карпаты Волынь Волынь Андрей Тлумак Андрей Тлумак
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