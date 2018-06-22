Неплях став гравцем Волині

Колишній захисник Маріуполя Євген Неплях підписав контракт з луцькою Волинню.

Луцький клуб продовжує підсилюватись новими гравцями перед початком нового сезону Першої ліги. На цей раз керівництво Волині підписало захисника Євгена Непляха, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тлумак: Я приїхав у Луцьк робити історію Волині

Протягом кар’єри Євген виступав за Севастополь, грецький Платаніас, львівські Карпати та рівненський Верес, має чималий досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірні України. Останній сезон провів на рівні Прем’єр-ліги у складі Маріуполя.

Основна позиція Євгена – центральний захисник. Також може зіграти також на фланзі оборони та позиції опорного півзахисника.

Неплях виступав за Маріуполь з початку 2017 року, зіграв 29 матчів у всіх турнірах.