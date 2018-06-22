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Неплях став гравцем Волині

14 червня 18:01 217 Читать на русском
Неплях став гравцем Волині
Євген Неплях / Фото з соцмереж

Колишній захисник Маріуполя Євген Неплях підписав контракт з луцькою Волинню.

Луцький клуб продовжує підсилюватись новими гравцями перед початком нового сезону Першої ліги. На цей раз керівництво Волині підписало захисника Євгена Непляха, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Протягом кар’єри Євген виступав за Севастополь, грецький Платаніас, львівські Карпати та рівненський Верес, має чималий досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірні України. Останній сезон провів на рівні Прем’єр-ліги у складі Маріуполя.

Основна позиція Євгена – центральний захисник. Також може зіграти також на фланзі оборони та позиції опорного півзахисника.

Неплях виступав за Маріуполь з початку 2017 року, зіграв 29 матчів у всіх турнірах.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Перша ліга Євген Неплях Євген Неплях Волинь Волинь
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