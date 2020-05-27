Неожиданный позор Байера в видеообзоре матча против Вольфсбурга

Леверкузенский Байер потерпел досадное поражение от Вольфсбурга в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

"Волки" активнее начали поединок и могли забивать дважды уже в первые 15 минут. Однако, гостям не хватило точности.

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В свою очередь Байер первый по-настоящему опасный момент создал лишь под занавес тайма, когда Хаверц пробил головой над воротами. Гол в раздевалку, однако, забил Вольфсбург. Это Арнольд навесил со штрафного, а Марин Понграчич головой переправил мяч в сетку.

Леверкузен попытался переломить ход матча после перерыва, но пропустил еще 3 мяча в течение 11-ти минут. Сначала Максимилиан Арнольд с помощью рикошета реализовал стандарт. Затем Ренато Штеффен удачно замкнул фланговую подачу, а завершил дело тот же Понграчич, когда сыграл на опережение при навесе со штрафного.

Байер сподобился лишь на гол престижа. На 85-й минуте Юлиан Баумгартлингер вовремя оказался на добивании и размочил счет.

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