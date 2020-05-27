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Неожиданный позор Байера в видеообзоре матча против Вольфсбурга

00:45 10 Читати українською
Неожиданный позор Байера в видеообзоре матча против Вольфсбурга
Байер – Вольфсбург / твиттер "фармацевтов"

Леверкузенский Байер потерпел досадное поражение от Вольфсбурга в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

85’ Юлиан Баумгартлингер
 
Марин Понграчич 43’
Максимилиан Арнольд 65’
Ренато Штеффен 68’
Марин Понграчич 75’
43’ Марин Понграчич
65’ Максимилиан Арнольд
68’ Ренато Штеффен
75’ Марин Понграчич
85’ Юлиан Баумгартлингер

"Волки" активнее начали поединок и могли забивать дважды уже в первые 15 минут. Однако, гостям не хватило точности.

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В свою очередь Байер первый по-настоящему опасный момент создал лишь под занавес тайма, когда Хаверц пробил головой над воротами. Гол в раздевалку, однако, забил Вольфсбург. Это Арнольд навесил со штрафного, а Марин Понграчич головой переправил мяч в сетку.

Леверкузен попытался переломить ход матча после перерыва, но пропустил еще 3 мяча в течение 11-ти минут. Сначала Максимилиан Арнольд с помощью рикошета реализовал стандарт. Затем Ренато Штеффен удачно замкнул фланговую подачу, а завершил дело тот же Понграчич, когда сыграл на опережение при навесе со штрафного.

Байер сподобился лишь на гол престижа. На 85-й минуте Юлиан Баумгартлингер вовремя оказался на добивании и размочил счет.

Вольфсбург уничтожил Байер на выезде, Айнтрахт спас ничью в матче с шестью голами: 28-й тур Бундеслиги, вторник

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Германия Видеоновости Байер - Вольфсбург Байер Байер Вольфсбург Вольфсбург
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