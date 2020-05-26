Вольфсбург уничтожил Байер на выезде, Айнтрахт спас ничью в матче с шестью голами: 28-й тур Бундеслиги, вторник

В рамках 28-го тура Бундеслиги Вольфсбург унизил Байер, Вердер отобрал очки у Боруссии М, а Айнтрахт выдал фантастическую перестрелку с Фрайбургом.

Чемпионат Германии 2019/20, 28-й тур

Байер – Вольфсбург – 1:4

Голы: Баумгартлингер, 85 – Понграчич, 43, 75, Арнольд, 64, Штеффен, 68

Вердер – Боруссия М – 0:0

Айнтрахт – Фрайбург – 3:3

Голы: Силва, 35, Камада, 79, Чендлер, 83 – Грифо, 28, Петерсен, 67, Хёлер, 69

После поражения Боруссии Д в Der Klassiker Байер получил возможность приблизиться ко второму месту на минимальную дистанцию, однако нужно было побеждать Вольфсбург. Впрочем, "волки" не собирались дарить очки: в первом тайме подопечные Оли Гласнера нанесли четыре удара, три из которых летели в створ – один из них на 43-й минуте исполнил Понграчич, замкнув подачу Арнольда со штрафного. 0:1. Байер моментов в игре в этот период не имел.

Второй тайм Петер Бош начал с тройной замены, надеясь перехватить инициативу, однако за первые 30 минут "фармацевты" нанесли всего один удар. Вольфсбург доминировал, а на 64-й минуте забил второй гол со штрафного – это Арнольд хитро пробил под стенкой. Ещё через четыре минуты Штеффен сделал счёт разгромным, замкнув подачу Виктора, а на 75-й Понграчич аналогично завершил навес Арнольда – 0:4. Байеру лишь на последних минутах дали забить гол престижа – его автором стал Баумгартлингер.

Боруссия М находилась практически в той же ситуации, что и Байер. Гладбахцам нужно было побеждать Вердер на его поле, однако первый тайм не мог понравиться Марко Розе – "жеребцы" провели несколько классных выстрелов (лучший с дистанции нанёс Нойхаус), но и у Вердера было два классных попадания в створ. Во всех случаях классно отработали голкиперы. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Второй тайм Вердер едва не начал голом Фридля с острого угла (Зоммер отбил ногой). На 50-х минутах Рашица с дистанции дважды проверил голкипера гостей, а на 70-х хозяева несколько раз едва не наказали Зоммера за неудачную игру ногами. Команды могли вырвать победу в конце поединка: Лайнер мощно стрелял метров с 25-ти в девятку, а Зельке бил низом изпределов штрафной – Павленка и Зоммер парировали. В конце концов, матч завершился без голов.

Наиболее весёлый первый тайм разыграли во Франкфурте. Местный Айнтрахт и гости из Фрайбурга за первые 45 минут нанесли аж 21 удар по воротам – у хозяев их было вдвое больше, однако именно они пропустили первыми. Счёт на 28-й минуте классным выстрелом в дальний угол с рикошетом открыл Грифо, но на 35-й его сравнял Андре Силва, сыграв на добивании после отраженного удара Камады. С ничейным счётом команды и ушли на отдых.

Второй тайм Айнтрахт начал с безумного давления, однако оно завершилось очередным голом Фрайбурга на 67-й минуте – это Петерсен, едва появившись на поле, замкнул подачу со штрафного точным ударом головой в девятку. Ещё через три минуты Хёлер забил третий, реализовав выход один на один, однако Франкфурт не сдался. На 79-й Камада, обворовав защитника у чужих ворот, сократил отставание, а на 83-й Ченлер, вышедший на замену две минуты назад, замкнул навес Костича на дальнюю штангу – 3:3. На этом матч и завершился.

Таким образом, Боруссия М набрала 53 очка, поднявшись на третью позицию с отставанием от Лейпцига в одно очко, а от Дортмунда – в четыре. Байер с аналогичным количеством зачётных баллов идёт прямо за "жеребцами", а Вольфсбург с 42 пунктами расположился на ступеньку ниже. В активе седьмого Фрайбурга всего 38 очков, у четырнадцатого Айнтрахта – 29, а у семнадцатого Вердера – 23. До Фортуны, идущей в зоне плей-офф за Бундеслигу, "музыкантам" остаётся один зачетный балл.

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