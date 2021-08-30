Юрий Вирт признан лучшим тренером 6-го тура украинской элиты, информирует официальный сайт УПЛ. За разгром над Десной (4:0) украинский специалист получил 4,6 балла из 5-ти.

Десна – Верес – 0:4 – видео голов и обзор матча

Звание "Игрок тура" также завоевал представитель Вереса – Михаил Сергейчук. Форвард ровенчан забил гол, отдал ассист и заработал пенальти в матче с Десной. К слову, 30-летний игрок опередил в голосовании полузащитника Динамо Виктора Цыганкова (дубль + ассист в матче с Колосом (7:0)) и автора победного гола в матче Заря – Ворскла (1:0) Рэймонда Овусу-Фримпонга.

Напомним, после шести туров Верес занимает в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, имея в своем активе восемь очков.

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