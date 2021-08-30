Юрій Вірт визнаний найкращим тренером 6-го туру української еліти, інформує офіційний сайт УПЛ. За розгром над Десною (4:0) український фахівець отримав 4,6 бала з 5-ти.

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Звання "Гравець туру" також виборов представник Вереса – Михайло Сергійчук. Форвард рівнян забив гол, віддав асист і заробив пенальті у матчі з Десною. До слова, 30-річний гравець випередив у голосуванні півзахисника Динамо Віктора Циганкова (дубль + ассист в матчі з Колосом (7:0)) і автора переможного гола у матчі Зоря – Ворскла (1:0) Реймонда Овусу-Фрімпонга.

Нагадаємо, після шести турів Верес посідає у турнірній таблиці УПЛ восьму сходинку, маючи у своєму активі вісім очок.

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