Верес неожиданно уничтожил Десну в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Десна – Верес на "Футбол 24".

Верес открыл счет на 4 минуте – Немчанинов подключился к атаке и замкнул прострел с правого фланга. Позже Сергийчук удвоил преимущество, замкнув пяткой подачу с углового.

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Геннадий Пасич продолжил голевой порыв партнеров, реализовав выход один на один. Точку же во встрече поставил Клёц перед перерывом, реализовав пенальти.

Таким образом, Верес набрал 8 очков и поднялся на 7 позицию. Десна же с 12 пунктами осталась четвертой.