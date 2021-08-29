Десна подходила к домашнему поединку против Вереса в статусе однозначного фаворита. Черниговцы одержали победы в первых четырех турах, продемонстрировав сильный футбол, а разгром от Динамо все списали на разницу в классе – киевляне сейчас играют в режиме берсерка. Ровенчане же впервые выиграли неделю назад, минимально одолев Минай, но в том матче более заслуженной была ничья. Словом, болельщики на стадионе имени Юрия Гагарина не ожидали ничего, кроме праздника.

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Подопечные Юрия Вирта, однако, отказались выступать в роли статистов. Более того – уже на 4-й минуте они открыли счёт в результате прострела Солдата. Сергийчук на линии вратарской пропустил передачу, а Немчанинов замкнул её точным ударом под ближнюю штангу. 0:1!

Десна на 15-й минуте огрызнулась выстрелом со штрафного в исполнении Тотовицкого. Получилось очень неточно. Кроме того, с дистанции пробивал Болбат, но мяч медленно покатился в руки Когуту. В целом, явного преимущества у северян не было – гости держали соперника на дистанции, убегали в контратаки и зарабатывали стандарты. Один из них на 25-й минуте неожиданно привёл ко второму голу ровенчан: Верес разыграл угловой, после чего последовала подача с левого фланга – Немчанинов подрезал её вдоль ворот, а Сергийчук замкнул ее пяткой. 0:2!

Это уже была серьёзная заявка на победу, однако подопечные Юрия Верта не остановились. На 36-й минуте Сергийчук подхватил вынос из собственной половины, пробросил мяч мимо Цымбалюка и выкатил пас в штрафную на Геннадия Пасича, а тот, раскачав оппонента, выстрелил в правый нижний угол – 0:3! Шокированная Десна упала в апатию, а Верес добил её перед перерывом, заработав пенальти за фол Селина против Сергийчука. Клёц наказал северян точным ударом с "точки". 0:4!

После такого избиения надеяться набор очков было трудно, но хотя бы размочить счёт хозяева были обязаны. Александр Рябоконь под эти цели провёл двойную замену, выпустив Безбородько и Арвеладзе вместо Сафронова и Болбата. Юрий Вирт обошёлся без перестановок.

В начале второго тайма ровенчане прогнозируемо отошли на свою половину, полностью отдав инициативу Десне. Черниговцы давили, заходя в штрафную наводя там суету, но реальных моментов возникало мало – в стартовые 25 минут можно вспомнить лишь удары Арвеладзе и Будковского метров с 22-х. В обоих случаях мяч просвистел над девяткой. Кроме того, черниговцы заработали перспективный стандарт, однако Калитвинцев пробил с него по воробьям. Верес же время от времени вылетал в контратаки, огрызнувшись выстрелом Евгения Пасича с лёту с линии полукруга и ударом Сергийчука с левого края штрафной – впрочем, мяч после этих эпизодов улетел в небо.

В последние 20 минут футбол Десны вообще расклеился, хотя Александр Рябоконь бросил в бой всех своих форвардов. Верес спокойно катал мяч, обороняясь через владение, несколько расслабившись только в самом эндшпиле встречи – впрочем, северяне сумели выжать из доминирования всего несколько неострых ударов с дистанции. Тем же огрызнулись и гости. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ровенчан со счётом 0:4!

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