І Львів, і Десна, вийшли на поєдинок із бажанням перемогти – львів'янам потрібні очки у боротьбі за виживання, а чернігівці бажають здобути бронзові нагороди. Один із найкращих моментів втратив Ернест, який отримав класну передачу від Буська, але не зміг сильно пробити.

Львів здобув сенсаційну перемогу над Десною – "містяни" відірвалися від зони вильоту на шість очок

Але до перерви Львів вийшов вперед: "містяни" запресингували оборонців Десни, Ренан прийняв передачу партнера, поклав голкіпера та захисника на газон та розстріляв ворота. По перерві Десна мала чудовий шанс відігратись, але Гуцуляк не реалізував пенальті, а догравала поєдинок у більшості через вилучення Якімця. Втім, і це не допомогло сіверянам врятувати бодай нічию.

Львів набрав 24 очки, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці й відірвавшись від зони вильоту на два залікових бали. Десна, маючи в активі 36 пунктів, залишилась шостою.