Латвия могла выходить вперед уже на второй минуте после удара Улдрикиса с острого угла – немного неточно. В середине тайма лишь реакция кипера армян спасла команду от верного гола, когда ему на линии удалось рукой зацепить сферу после розыгрыша углового.

Петраков взял на себя вину за фиаско Армении: "Я еще утром на разминке увидел, что ребята что-то не то"

Барсенян почти сразу мог закрыть рот сопернику, но с близкого расстояния пробил мимо стойки. Впоследствии Чанчаревич в сумасшедшем прыжке потянул удар под правую стойку, однако под занавес тайма все-таки пропустил выстрел с близкого расстояния от Икауниекса.

Сразу после перерыва Ошс заработал второй "горчичник" и оставил Латвию в меньшинстве. Гости пробивали опасный штрафной с линии штрафной, но великолепно сыграл вратарь хозяев. На экваторе второй сорокапятиминутки латвийцы забили во второй раз – снова помог угловой. Подопечные Петракова не смогли реализовать хотя бы гол престижа и значительно ухудшили свое положение в группе D – отставание от Хорватии, которая идет второй, составляет 3 очка плюс у "клетчатых" есть игра в запасе.

Сенсационное фиаско Петракова под "Путин – ху*ло": Армения уступила Латвии в отборе к Евро-2024, играя в большинстве