Латвія могла виходити вперед вже на другій хвилині після удару Улдрікіса з гострого кута – трохи неточно. В середині тайму лише реакція кіпера вірменів врятувала команду від вірного гола, коли йому на лінії вдалось рукою зачепити сферу після розіграшу кутового.

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Барсенян майже одразу міг закрити рота супернику, але з близької відстані пробив повз стійку. Згодом Чанчаревич у божевільному стрибку потягнув удар під праву стійку, однак під завісу тайму таки пропустив постріл з близької відстані від Ікаунієкса.

Одразу по перерві Ошс заробив другий "гірчичник" і залишив Латвію у меншості. Гості пробивали небезпечний штрафний з лінії штрафного, але чудово зіграв воротар господарів. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки латвійці забили вдруге – знову допоміг кутовий. Підопічні Петракова не спромоглись бодай на гол престижу і значно погіршили своє становище у групі D – відставання від Хорватії, яка йде другою, становить 3 очки плюс у "картатих" є гра у запасі.

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