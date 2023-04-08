Кривбасс минимально одолел Зарю, которая впервые проиграла в 2023 году. Смотрите видео гола и обзор поединка Кривбасс – Заря на "Футбол 24".

Первый острый момент удалось создать на 21 минуте – Мишнев получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол, но вратарь в прыжке совершил сейв.

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Второй тайм начался с хаотичного момента у ворот Зари после розыгрыша углового, но забить не удалось. А уже через 4 минуты Кривбасс разыграл голевую атаку. Задерака навесил со штрафного на линию штрафной, Татарков сбросил на Капича, тот подработал мяч под левую и идеально пробил в дальнюю девятку. Этот гол и решил судьбу игры.