Кривбас мінімально здолав Зорю, яка вперше програла у 2023 році. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Кривбас – Зоря на "Футбол 24".

Перший гострий момент вдалось створити на 21 хвилині – Мишньов отримав м'яч у штрафному та пробив у дальній кут, але воротар у стрибку здійснив сейв.

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Другий тайм почався з хаотичного моменту біля воріт Зорі після розіграшу кутового, але забити не вдалось. А вже через 4 хвилини Кривбас розіграв гольову атаку. Задерака навісив зі штрафного на лінію карного, Татарков скинув на Капича, той підробив м'яч під ліву та ідеально пробив у дальню дев'ятку. Цей гол і вирішив долю гри.