Александрия расписала ничью с Рухом в рамках 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Александрия идет рядом с лидерами, потому ожидалось, что особых проблем в матче с одним из аутсайдеров не возникнет. Рух же сумел дать фавориту настоящий бой и завоевал ничью, благодаря которой вплотную приблизился к спасительному 12-му месту.

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В отчетном матче команды оставили все самое интересное на концовку. Первой забила Александрия, подарив зрителям неординарный гол. Мирошниченко организовал шедевр после свободного удара в пределах чужой штрафной. Однако Рух спас Карабин, заработавший и реализовавший пенальти.