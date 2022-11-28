Олександрія розписала нічию з Рухом в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександрія йде поруч з лідерами, тому очікувалося, що особливих проблем в матчі з одним із аутсайдерів не виникне. Натомість Рух зумів дати фавориту справжній бій і виборов нічию, завдяки якій впритул наблизився до рятівного 12-го місця.

Рух у меншості завдяки пенальті оформив камбек з Олександрією – брутальний матч завершився бійкою, дісталось і Кучуку

У звітному матчі команди залишили усе найцікавіше на кінцівку. Першою забила Олександрія, подарувавши глядачам неординарний гол. Мірошніченко організував шедевр після вільного удару в межах чужого штрафного. Проте Рух врятував Карабін, який заробив та реалізував пенальті.