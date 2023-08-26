В поединке 3-го тура чемпионата Испании Реал не без проблем одолел Сельту (1:0). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Реал пропустил от Сельты уже на 3-й минуте: навес с углового, Кепа (замевший Лунина в рамке) в прыжке выбил кулаком, но после добивания с линии штрафной в ближний угол не успел среагировать. Арбитр, однако, взятие ворот отменил, усмотрев фол в атаке. Впоследствии мышечную травму получил Винисиус и не смог продолжить встречу.

Реал дожал Сельту, одержав победу в дебютном матче Кепы – конкурент Лунина нервничал, а Винисиус травмировался

В середине тайма Аспас бил в касание из пределов вратарской – Кепа спас. За 2 минуты до перерыва Хоселу вывел Реал вперед, однако сделал это из откровенного офсайда, поэтому счет остался неизменным.

После отдыха Родриго выходил один на один с Вильяром и был сбит. Бразильский форвард сам взялся исполнять пенальти, но переиграть кипера Сельты не сумел. В конце встречи Реал все-таки дожал соперника: мяч после подачи с углового прилетел на голову Кроосу, тот сбросил на дальнюю штангу, где его добил Беллингем. Непростая выездная победа "сливочных".