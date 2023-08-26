У поєдинку 3-го туру чемпіонату Іспанії Реал не без проблем здолав Сельту (1:0). Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Реал пропустив від Сельти вже на 3-й хвилині: навіс з кутового, Кепа (який замінив Луніна у рамці) у стрибку вибив кулаком, але після добивання з лінії штрафного у ближній кут не встиг зреагувати. Арбітр, однак, взяття воріт скасував, угледівши фол в атаці. Згодом м'язової травми зазнав Вінісіус і не зміг продовжити зустріч.

Реал дотиснув Сельту, здобувши перемогу в дебютному матчі Кепи – конкурент Луніна нервував, а Вінісіус травмувався

В середині тайму Аспас бив у дотик з меж воротарського – Кепа врятував. За 2 хвилини до перерви Хоселу вивів Реал вперед, проте зробив це з відвертого офсайду, тож рахунок залишився незмінним.

Після відпочинку Родріго виходив сам на сам з Вільяром і був збитий. Бразильський форвард сам взявся виконувати пенальті, але переграти кіпера Сельти не зумів. Наприкінці зустрічі Реал таки дотис суперника: м'яч після подачі з кутового прилетів на голову Кроосу, той скинув на дальню штангу, де його добив Беллінгем. Непроста виїзна перемога "вершкових".