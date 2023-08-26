Карло Анчелотти остался верен себе, не став проводить больших перестановок в составе. После победы над Альмерией энтренадор только убрал в запас Крооса, выпустив вместо него Камавингу, а на ворота поставил Кепу. Чуда не произошло – Карло обещал сделать ставку на баска и начал реализовывать задуманное.

Конкурент Лунина пропустил уже на 3-й минуте и не впечатлил в целом

Впрочем, первый тайм дал мизерную надежду, что Лунин сможет навязать конкуренцию. В первом же эпизоде у своих ворот Кепа привез гол, не сумев нормально выбить подачу с углового – сфера прилетела на ногу Бельтрану. Правда, голкипера немного подтолкнул Ларсен. Это произошло во вратарской площадке, поэтому арбитр свистнул фол в атаке.

В середине первого тайма случился аналогичный эпизод, только уже без гола. И Ларсен фолил более явно. Кроме того, на 32-й минуте у Сельты прошла атака с прострелом, за который Кепа мог бы и зацепиться – впрочем, он этого не сделал, позволив Мингеси замкнуть (получилось по воробьям).

В минус конкуренту Лунина можно записать плохие длинные передачи. Из десяти лонгболов точным были только три. Простые передачи низом тоже могли быть лучше – точность составила только 73% (19 удачных из 26-ти в целом). Хотя до 70-х минут статистика была значительно лучше.

В целом, Кепи несколько не хватало спокойствия, что нормально для первой игры. Тем более, что плохо играли все партнеры. Зато новичок сделал четыре сейва, которые отняли у Сельты 0,62 ожидаемых гола. Особенно опасным оказалось замыкание метров с восьми на 52-й минуте.

Реал сыграл слабо, а Винисиус травмировался

Из трех матчей на старте сезона этот оказался самым слабым для Реала. Особенно тяжелым был первый тайм, в котором Сельта имела преимущество по выстрелам (8:5), по попаданиям в створ (3:1) и по показателю ожидаемых голов (0,69 xG против 0,19 у "сливочных"). Галисийцы имели минимум два момента, которые должны были завершиться взятием ворот.

О первом мы уже писали – Мингеса спокойно замыкал прострел ударом с правого угла вратарской, но пробил в небо. На 45-й же минуте Оскар отдал разрезной пас на Бамба, а тот переиграл Карвахаля и бахнул в дальний угол. Мяч прошел рядом со стойкой. Кроме того, один из лонгшотов в результате рикошета пошел в противоход Кепи, но до гола там было далеко.

В актив Реала до последних минут первого тайма можно было занести только фантастический слалом Винисиуса, который завершился подачей без замыкания. Это произошло на 8-й минуте, а уже на 11-й бразилец заскользил. В конце концов, его пришлось заменить – Жуниор получил мышечное повреждение.

На 43-й же минуте забил Хоселу, который и заменил Вини. Впрочем, гол не засчитали из-за двухметрового офсайда.

После перерыва мадридцы действовали лучше, однако ликвидировать угрозу от контратак Сельты подопечным Карло Анчелотти не удалось. Да и общая статистика не впечатляла – 5:5 по ударам при наличии пенальти. 11-метровый на 68-й минуте заработал Родриго, однако бразилец не смог его реализовать. Голкипер парировал выстрел!

Беллингем – MVP. Именно он принес победу Реалу

После нереализованного пенальти у Реала и моментов то не возникало, а сам матч явно тянул на итоговую ничью. Впрочем, преимущество в классе сказалось – на 81-й минуте свежий Кроос навесил с углового на Хоселу, а тот сбросил мяч во вратарскую площадку. Беллингем же опередил Айду и пробил головой, открыв счет. 1:0!

Именно этот гол и решил судьбу противостояния. То, что его провел именно Джуд, можно назвать справедливостью. Англичанин был лучшим в составе "сливочных" – именно с его пасов Родриго заработал пенальти, а Хоселу забивал из офсайда. В общем, Беллингем отдал две передачи под удар, провел 36 очных пасов из 40, выиграл четыре единоборства из семи и три верховых дуэли из пяти.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала. Мадридцы торжествуют в третьем матче Ла Лиги подряд, лидируя в турнирной таблице.