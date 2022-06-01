"Не думали, что это может быть в 21 веке, когда бомбят, что это будет так долго. Я думал, мы их сразу победим. Без футбола тяжело. Это твоя профессия, но все уже входят в ситуацию, понимая, что сейчас футбол на втором плане. Отец на передовой. Первую неделю я плакал – было тяжело. Он сказал, что следует защищать своих внуков.

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Если нужно будет уйти, я уйду и никуда не буду прятаться. Сейчас я со своей семьей. У меня двое детей, их нужно беречь. Победа будет, на мой взгляд, очень скоро. Хотел бы пожелать, чтобы все себя берегли. Хочется дождаться, чтобы у нас было мирное небо с желто-синим флагом", – отметил Тотовицкий в комментарии Футбол News.

Добавим, что уже идет 98-й день войны, которую рашисты начали против Украины. ВСУ выбила оккупантов по нескольким направлениям и продолжают стараться освободить временно оккупированные территории.

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