"Переход в Вест Хэм – необдуманное решение, но я не жалею. Вся история, которая предшествовала этому трансферу – удар по самолюбию. Сначала я стабильно играл, хотя и не все матчи. После увольнения Боса я продолжил играть при Штегере, но получил первую серьезную травму в карьере и пропустил три месяца. За это время со мной никто не общался, мне не понравилось такое отношение. После восстановления я не попадал в заявку, но было ясно, что тренер покинет клуб.

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Летом в Боруссию пришел новый наставник и я решил, что буду доказывать. Специально приехал раньше, за 3-4 дня до начала сбора. Звонит мне мой агент и говорит: "В Дортмунде сейчас сын президента Вест Хэма, он хочет с тобой встретиться". Отказывать – некрасиво. Я приехал и объяснил, что сейчас в Боруссию пришел новый тренер, а я хочу остаться и доказать ему свою состоятельность. Но мне интересно поиграть в чемпионате Англии и если главный тренер Боруссии скажет, что я ему не нужен – готов перейти в Вест Хэм. Он в ответ достает бумагу и показывает, что уже разговаривал с президентом Боруссии и тот поставил подпись, сделка состоялась. Вест Хэму нужно было только со мной договориться.

Это было за день до начала сбора. Мне абсолютно никто в Дортмунде не говорит об этом. Я сказал: "Все. Не хочу здесь больше находиться". Меня даже никто не спросил – хочу ли я переходить. Это очень разозлило. Клубный врач первым мне написал, что завтра на тренировку приезжать не нужно. Я никогда не видел президента Вест Хэма, его сына, не знал, как они выглядят. Думал, что может это какой-то розыгрыш. Сказал, что пусть хоть кто-то из Боруссии мне сообщит. И через пять минут пишет врач. Уже потом набрал Ватцке (гендиректор Боруссии, – прим.)", – рассказал Ярмоленко в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Андрей перешел в Вест Хэм летом 2018 года из Боруссии Д за 20 млн евро.

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