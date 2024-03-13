"Ненавижу серии пенальти": тренер Славии рассказал, как собирается победить Милан в Лиге Европы
Главный тренер Славии Йиндржих Трпишовски поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Миланом в 1/8 финала Лиги Европы.
"Я ненавижу серии пенальти. Как болельщик я всегда ждал их на чемпионатах Европы или мира, но как тренер не хочу иметь с ними дел. Проводить серию пенальти на своём поле ещё сложнее, чем в гостях – давление невероятное.
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Мой идеальный сценарий ответного матча - решить всё в дополнительное время. Хочу перевести игру в овертайм, чтобы подарить нашим болельщикам дополнительные полчаса игры против топ-соперника. В любом случае, как бы всё не сложилось, это будет футбольный праздник. Нашу игру с "Миланом" будет смотреть вся Чехия", – цитирует Трпишовски iSport.cz.
Первый матч на Сан-Сиро между этими командами завершился победой Милана со счётом 4:2. Ответная игра состоится в четверг, 14 марта.
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