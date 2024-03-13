Головний тренер Славії Їндржих Трпішовскі поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Міланом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Я ненавиджу серії пенальті. Як уболівальник я завжди чекав їх на чемпіонатах Європи або світу, але як тренер не хочу мати з ними справ. Проводити серію пенальті на своєму полі ще складніше, ніж у гостях – тиск неймовірний.

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Мій ідеальний сценарій матчу-відповіді – вирішити все в додатковий час. Хочу перевести гру в овертайм, щоб подарувати нашим уболівальникам додаткові півгодини гри проти топ-суперника. Проте, як би все не склалося, це буде футбольне свято. Нашу гру з Міланом дивитиметься вся Чехія", – цитує Трпішовскі iSport.cz.

Перший матч на Сан-Сіро між цими командами завершився перемогою Мілана з рахунком 4:2. Гра-відповідь відбудеться в четвер, 14 березня.

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