"Жена и дочь работали в частном медицинском салоне. Дочь – мастером, жена – администратором. Вместе ходили на работу. Я гордился ими. Марина получила высшее медицинское образование. Сначала работала терапевтом в местной детско-спортивной школе. Затем окончила курсы, стала косметологом. Еще до начала войны перешла работать в частную клинику, была ведущим специалистом в своей области, 26 июня ей должно было исполниться 28 лет.

Жена и дочь бывшего врача Таврии погибли от российских обстрелов

Вместе с женой возвращались с работы, вошли в магазин. Я набрал Иру в 14:06. Жена ответила, что они уже вышли из магазина и идут домой. Через 5 минут начался артобстрел. Мины пролетали с характерным свистом, стекло дрожало. Я стал набирать Иру. В ответ – гудки. Жена всегда отвечает мне на третий гудок. Даже если в это время с кем-то разговаривала. Такой у нас был уговор. А тут не берет трубку. Начал набирать дочь, у нее телефон вне зоны. Знаю, что такого не бывает – с Мариной всегда павербанк. Начал сходить с ума. Сразу оделся. Набирал их поочередно 8 или 9 раз. После чего трубку взяла женщина. Она сказала: "Извините, но ваших девушек больше нет".

Это произошло рядом с домом? В 150 метрах. У дома у нас две школы – 24 и 41. Между ними проход. Рядом садик. Они были на перекрестке школ и садика. Куда целили русские? В школу или в детский сад? Снаряд попал в дерево, осколки – прямо в Иру и Марину. Дочери осколки попали в голову и бедренную артерию. Жене – прямо в сердце. Крови было очень много. Это произошло в 14:15. С этим тяжело смириться. И еще труднее – жить. После похорон дочери и жены решил идти в ВСУ. Ненавижу этих русских животных! Чтобы они все сгорели! Хочу попасть в артиллерию, буду работать по специальности – медиком", – цитирует Дудку Чемпіон.

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