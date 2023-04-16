"С глубокой грустью сообщаем, что наш футбольный товарищ, спортивный врач, физиотерапевт, работавший в таких футбольных клубах, как МФК Кристалл Херсон, Таврия Симферополь, Энергия Новая Каховка и других – Владимир Дудка, потерял свою семью.

Отец игрока Зари погиб на войне с россией

Во время очередного вражеского обстрела, накануне Пасхи, российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города возле образовательного учреждения. Его жена и дочь трагически погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. Весь коллектив Херсонской областной ассоциации футбола выражает искренние соболезнования Владимиру, родственникам, близким и друзьям погибших. Испытываем скорбь вместе с вами. Вечная и светлая память…

Херсонская областная ассоциация предоставит финансовую помощь Владимиру. Также просим приобщиться всех неравнодушных, прислав любую сумму на карточку 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)", – говорится в публикации Херсонской областной ассоциации футбола.

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