Чеферин выступил против инициативы ФИФА о проведении чемпионата мира каждые два года
22:38 - Читати українською
Президент УЕФА Александр Чеферин не видит перспектив в изменении периодичности проведения Мундиаля.
"УЕФА и национальные ассоциации выражают серьезные опасения относительно возможных планов ФИФА.
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Неудивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты на рассмотрение", – цитирует Чеферин APnews.
ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино активно продвигают идею проведения ЧМ каждые два года. Напомним, сейчас турнир проходит раз в 4 года.
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