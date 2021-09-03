"УЕФА и национальные ассоциации выражают серьезные опасения относительно возможных планов ФИФА.

Чеферин объяснил отмену правила выездного гола в еврокубках

Неудивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты на рассмотрение", – цитирует Чеферин APnews.

ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино активно продвигают идею проведения ЧМ каждые два года. Напомним, сейчас турнир проходит раз в 4 года.

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