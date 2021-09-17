"Німецький футбольний союз (далі – НФС) повністю підтримує позицію УЄФА, згідно з якою рішення з такого важливого питання не може бути прийнято без згоди європейських асоціацій та європейського футболу. НФС вважає незрозумілим, що вище керівництво ФІФА, всупереч всім принципам належного управління, вважало за краще представити пропозицію "легендам ФІФА" і поширити новини про зустріч в ЗМІ, а не спочатку проконсультуватися з членами своєї власної Ради.

Чеферін виступив проти ініціативи ФІФА щодо проведення чемпіонату світу кожні два роки

14 вересня 2021 року президент УЄФА Александер Чеферін написав президенту ФІФА Джанні Інфантіно лист з проханням якомога швидше скликати зустріч з УЄФА і його європейськими асоціаціями-членами. Це абсолютно необхідно для того, щоб вони детально ознайомились з пропозиціями ФІФА і щоб проінформувати ФІФА про серйозні побоювання та потенційні наслідки пропозицій щодо реформи для європейських асоціацій і європейського футболу в цілому.

НФС, як і всі інші європейські національні асоціації, ліги і клуби, серйозно постраждає від моделей реформ, які, мабуть, були обговорені в Досі (столиця Катару – прим.). Зміна поточного чотирирічного циклу чемпіонату світу на дворічний формат стане серйозним ударом по футболу в Німеччині, Європі, але також і в усьому світі", – йдеться у заяві Німецького футбольного союзу.

ФІФА на чолі з президентом організації Джанні Інфантіно активно просувають ідею проведення ЧС кожні два роки. Нагадаємо, наразі турнір відбувається раз на 4 роки.

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