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Немецкий футбольный союз наказал виновных за празднование победного гола перед тренерским штабом шведов

11:04 174 Читати українською
Немецкий футбольный союз наказал виновных за празднование победного гола перед тренерским штабом шведов
Потасовка в матче Швеция – Германия

Немецкий футбольный союз наказал представителей сборной Германии за празднование победного гола перед лавкой запасных команды Швеции.

Немецкий футбольный союз (DFB) наказал двух представителей сборной Германии – менеджера Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта, по итогам инцидента, произошедшего в конце матча ЧМ-2018 против Швеции, сообщает официальный сайт DFB.

ЧМ-2018: ФИФА начала расследование в отношении сборной Германии из-за празднования победы над Швецией

Сотрудники бундестим пострадали в результате обвинений в неподобающем поведении. После того как на 95-й минуте полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол, Бехлау и Фойгт выбежали к скамейке соперников, бурно жестикулируя, аплодируя и тряся кулаками, что спровоцировало столкновение с представителями сборной Швеции.

Сейчас их дело рассматривает ФИФА, но DFB, независимо от результата, принял решение дисквалифицировать обоих на заключительный матч группового турнира против Южной Кореи.

Напомним, после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев. Позже Немецкий футбольный союз (DFB) извинился перед сборной Швеции.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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