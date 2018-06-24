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Германия – Швеция: после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев

10:18 198 Читати українською
Германия – Швеция: после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев
Германия – Швеция: после матча едва не вспыхнула драка

После матча 2 тура чемпионата мира 2018 между сборными Германии и Аргентины (2:1) у скамеек запасных едва не началась драка.

После финального свистка драматического матча кто-то из штаба Бундестима подбежал к скамейке запасных соперников и начал тыкать пальцем в сторону тренеров и игроков шведов.

Наиболее эмоционально на это отреагировал наставник "сине-желтых" Янне Андерссон. Коуч сразу подошел к виновнику скандала и начал на него кричать. Игроки и другие тренеры Швеции, которые подбежали, еще и толкнули представителей Германии.

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Все это легко могло перейти в драку, однако закончилось эмоциональной словесной перепалкой Андерссона с менеджером Бундестима Оливером Бирхоффом.

После матча Янне заявил, что немцы проявили неуважение к ним, ведь "невнимательно и дерзко" праздновали свою победу. В свою очередь Йоахим Лев возразил провокационность жестов и не увидел в праздновании своей команды никакой агрессии, информирует Expressen.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция Швеция Швеция Йоахим Лёв Йоахим Лёв Видеоновости Оливер Бирхофф Янне Андерссон Янне Андерссон
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