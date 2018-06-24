Германия – Швеция: после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев

После матча 2 тура чемпионата мира 2018 между сборными Германии и Аргентины (2:1) у скамеек запасных едва не началась драка.

После финального свистка драматического матча кто-то из штаба Бундестима подбежал к скамейке запасных соперников и начал тыкать пальцем в сторону тренеров и игроков шведов.

Наиболее эмоционально на это отреагировал наставник "сине-желтых" Янне Андерссон. Коуч сразу подошел к виновнику скандала и начал на него кричать. Игроки и другие тренеры Швеции, которые подбежали, еще и толкнули представителей Германии.

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Все это легко могло перейти в драку, однако закончилось эмоциональной словесной перепалкой Андерссона с менеджером Бундестима Оливером Бирхоффом.

После матча Янне заявил, что немцы проявили неуважение к ним, ведь "невнимательно и дерзко" праздновали свою победу. В свою очередь Йоахим Лев возразил провокационность жестов и не увидел в праздновании своей команды никакой агрессии, информирует Expressen.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018