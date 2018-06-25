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ЧМ-2018: ФИФА начала расследование в отношении сборной Германии из-за празднования победы над Швецией

11:25 298 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА начала расследование в отношении сборной Германии из-за празднования победы над Швецией
Празднование сборной Германии

ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии за их действия после победы 2:1 над Швецией во 2 туре группового этапа чемпионата мира 2018.

Напомним, после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев. Позже Немецкий футбольный союз (DFB) извинился перед сборной Швеции.

ФИФА рассмотрит неприличные жесты пресс-секретаря сборной Германии Ульрийха Фойгта и менеджера DFB Георга Белау. Эти жесты были адресованы игрокам и тренерам сборной Швеции, информирует ESPN.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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Теги
ЧМ 2018 Германия - Швеция Швеция Швеция ФИФА Германия Германия Німецький футбольний союз (DFB)
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