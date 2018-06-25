ЧМ-2018: Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции

Немецкий футбольный союз (DFB) извинился перед сборной Швеции после матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018. Бундестим завоевал тяжелую победу со счетом 2:1.

Напомним, после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев.

"Это была эмоциональная игра. Реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы просим прощения тренера сборной Швеции и его команды", – говорится в сообщении DFB.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.