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ЧМ-2018: Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции

24 июня 13:14 314 Читати українською
ЧМ-2018: Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции
ЧМ-2018: Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции

Немецкий футбольный союз (DFB) извинился перед сборной Швеции после матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018. Бундестим завоевал тяжелую победу со счетом 2:1.

Напомним, после матча едва не вспыхнула драка из-за неоднозначного празднования немцев.

"Это была эмоциональная игра. Реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы просим прощения тренера сборной Швеции и его команды", – говорится в сообщении DFB.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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Теги
ЧМ 2018 Германия - Швеция Германия Германия Швеция Швеция Німецький футбольний союз (DFB)
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