Німецький футбольний союз покарав винних за святкування переможного гола перед тренерським штабом шведів

Німецький футбольний союз покарав представників збірної Німеччини за святкування переможного гола перед лавою запасних команди Швеції.

Німецький футбольний союз (DFB) покарав двох представників збірної Німеччини – менеджера Георга Бехлау і прес-секретаря команди Ульріха Фойгта – за підсумками інциденту, що трапився наприкінці матчу ЧС-2018 проти Швеції, повідомляє офіційний сайт DFB.

ЧС-2018: ФІФА почала розслідування щодо збірної Німеччини через святкування перемоги над Швецією

Співробітники бундестім постраждали в результаті звинувачень в неналежній поведінці. Після того як на 95-й хвилині півзахисник німців Тоні Кроос забив переможний гол, Бехлау і Фойгт вибігли до лавки суперників, бурхливо жестикулюючи, аплодуючи і трясучи кулаками, що спровокувало сутичку з представниками збірної Швеції.

Зараз їхню справу розглядає ФІФА, але DFB, незалежно від його результату, прийняв рішення дискваліфікувати обох на заключний матч групового турніру проти Південної Кореї.

Нагадаємо, після матчу ледь не спалахнула сутичка через неоднозначне святкування німців. Пізніше Німецький футбольний союз (DFB) вибачився перед збірною Швеції.