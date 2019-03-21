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Немецкая полиция проверяет информацию о расистских выкриках в адрес Гюндогана и Сане

23:09 5 Читати українською
Немецкая полиция проверяет информацию о расистских выкриках в адрес Гюндогана и Сане
Лерой Сане / фото из соцсетей

Полузащитник Илкай Гюндоган и вингер Лерой Сане могли стать жертвой оскорблений на расистской почве от болельщиков сборной Германии в товарищеском матче против Сербии (1:1).

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

Полиция Вольфсбурга, где сыграли спарринг, уже проводит следствие по факту проявлений расизма, сообщает Deutsche Welle.

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По информации издания, на видео попали трое фанатов, которые выкрикивали кричалки расистского содержания Гюндогану и Сане. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Немецкий футбольный союз уже осудил позорное поведение и призвал болельщиков в дальнейшем сообщать стюардам о проявлениях расизма на трибунах.

Отметим, что накануне сборная Германии разошлась миром с сербами (1:1) в контрольном матче. В составе Бундестима голом отличился Леон Горецка.

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Теги
Германия Расизм в футболе Германия - Сербия Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган Лерой Сане Лерой Сане Германия Германия
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