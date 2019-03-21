Немецкая полиция проверяет информацию о расистских выкриках в адрес Гюндогана и Сане

Полузащитник Илкай Гюндоган и вингер Лерой Сане могли стать жертвой оскорблений на расистской почве от болельщиков сборной Германии в товарищеском матче против Сербии (1:1).

Полиция Вольфсбурга, где сыграли спарринг, уже проводит следствие по факту проявлений расизма, сообщает Deutsche Welle.

Льов зробив ставку на нове покоління у важкий період – німецький футбол отримає глобальну оцінку

По информации издания, на видео попали трое фанатов, которые выкрикивали кричалки расистского содержания Гюндогану и Сане. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Немецкий футбольный союз уже осудил позорное поведение и призвал болельщиков в дальнейшем сообщать стюардам о проявлениях расизма на трибунах.

Отметим, что накануне сборная Германии разошлась миром с сербами (1:1) в контрольном матче. В составе Бундестима голом отличился Леон Горецка.

Соперник Украины едва не завершил сезон для Сане – видео жуткого фола против хавбека сборной Германии