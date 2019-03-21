Німецька поліція перевіряє інформацію про расистські вигуки на адресу Гюндогана та Сане

Півзахисник Ілкай Гюндоган та вінгер Лерой Сане могли стати жертвою образ на расистському ґрунті від уболівальників збірної Німеччини в товариському матчі проти Сербії (1:1).

Поліція Вольфсбурга, де зіграли спаринг, вже проводить слідство за фактом проявів расизму, повідомляє Deutsche Welle.

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За інформацією видання, на відео потрапили троє фанатів, які вигукували кричалки расистського змісту Гюндогану та Сане. Усі обставини інциденту наразі встановлюються. Німецький футбольний союз уже засудив ганебну поведінку та закликав уболівальників надалі повідомляти стюардам про прояви расизму на трибунах.

Відзначимо, що напередодні збірна Німеччини розійшлася миром у контрольному матчі проти сербів (1:1). У складі Бундестіму відзначився Леон Горецка.

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