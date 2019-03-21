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Німецька поліція перевіряє інформацію про расистські вигуки на адресу Гюндогана та Сане

21 березня 23:09 66 Читать на русском
Німецька поліція перевіряє інформацію про расистські вигуки на адресу Гюндогана та Сане
Лерой Сане / фото із соцмереж

Півзахисник Ілкай Гюндоган та вінгер Лерой Сане могли стати жертвою образ на расистському ґрунті від уболівальників збірної Німеччини в товариському матчі проти Сербії (1:1).

Товариські матчі
Німеччина
1
1 : 1
1
Сербія
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Ґорецка
 
Лука Йовіч 12’
Мілан Павков 94’

Поліція Вольфсбурга, де зіграли спаринг, вже проводить слідство за фактом проявів расизму, повідомляє Deutsche Welle.

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За інформацією видання, на відео потрапили троє фанатів, які вигукували кричалки расистського змісту Гюндогану та Сане. Усі обставини інциденту наразі встановлюються. Німецький футбольний союз уже засудив ганебну поведінку та закликав уболівальників надалі повідомляти стюардам про прояви расизму на трибунах.

Відзначимо, що напередодні збірна Німеччини розійшлася миром у контрольному матчі проти сербів (1:1). У складі Бундестіму відзначився Леон Горецка.

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Теги
Німеччина Расизм у футболі Німеччина - Сербія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Лерой Сане Лерой Сане Німеччина Німеччина
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