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Соперник Украины едва не завершил сезон для Сане – видео жуткого фола против хавбека сборной Германии

09:54 155 Читати українською
Соперник Украины едва не завершил сезон для Сане – видео жуткого фола против хавбека сборной Германии
Лерой Сане / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане едва не получил тяжелую травму в товарищеском матче против Сербии.

Товарищеские матчи
Германия
1
1 : 1
1
Сербия
21:45 20:03:2019
завершено
69’ Леон Горецка
 
Лука Йович 12’
Милан Павков 94’

Антигероем эпизода стал нападающий Црвены Звезды Милан Павков, для которого это был дебютный матч за сборную Сербии. 25-летний футболист появился на поле на 70-й минуте, а уже в компенсированное время совершил грубый фол против одного из лидеров сборной Германии Лероя Сане.

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На видеоповторе эпизод выглядит очень страшно, но, к счастью, игрок Манчестер Сити избежал серьезной травмы и сможет сыграть в ближайшем матче отбора к Еиро-2020 со сборной Нидерландов.

"Это недопустимый фол для товарищеских матчей. Мой коллега из сборной Сербии уже извинился за поведение своего футболиста. К счастью, все обошлось без серьезного повреждения, хотя Сане вполне мог получить перелом", – сказал Йоахим Лев.

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Заметим, что сборная Сербии является соперником Украины в отборе к Евро-2020.

Теги
Сербия Сербия Германия Германия Видеоновости Товарищеские матчи Милан Павков Милан Павков Германия - Сербия Лерой Сане Лерой Сане
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