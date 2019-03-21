Соперник Украины едва не завершил сезон для Сане – видео жуткого фола против хавбека сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане едва не получил тяжелую травму в товарищеском матче против Сербии.

Антигероем эпизода стал нападающий Црвены Звезды Милан Павков, для которого это был дебютный матч за сборную Сербии. 25-летний футболист появился на поле на 70-й минуте, а уже в компенсированное время совершил грубый фол против одного из лидеров сборной Германии Лероя Сане.

Германия – Сербия – 1:1 – видео голов и обзор матча

На видеоповторе эпизод выглядит очень страшно, но, к счастью, игрок Манчестер Сити избежал серьезной травмы и сможет сыграть в ближайшем матче отбора к Еиро-2020 со сборной Нидерландов.

"Это недопустимый фол для товарищеских матчей. Мой коллега из сборной Сербии уже извинился за поведение своего футболиста. К счастью, все обошлось без серьезного повреждения, хотя Сане вполне мог получить перелом", – сказал Йоахим Лев.

Германия – Сербия: проблемы балканцев в обороне, опасность при стандартах и волшебный голкипер

Заметим, что сборная Сербии является соперником Украины в отборе к Евро-2020.