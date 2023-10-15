Полузащитник Владимир Бражко поделился ожиданиями от матча с действующими чемпионами Европы в отборе на молодежное Евро-2025.

"Действующий чемпион, можно так сказать. Но будем готовиться. Все команды проигрывают, ничего страшного нет, некого бояться.

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Люксембуржцы много блокировали мои удары. Я три раза пробовал – трижды заблокировали. Можно сказать, что не получилось удачно пробить, но надеюсь, что с Англией получится", – сказал Бражко в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, молодежная сборная Украины в первых двух матчах одолела Северную Ирландию (1:0) и Люксембург (3:0) и, набрав 6 очков, идет в турнирной таблице группы F второй, уступая англичанам худшей разницей забитых голов.

К слову, дуэль между Украиной и Англией состоится 16 октября и стартует в 19:30 по Киеву.

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