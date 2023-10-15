Півзахисник Володимир Бражко поділився очікуваннями від матчу з чинними чемпіонами Європи у відборі на молодіжне Євро-2025.

"Чинний чемпіон, можна так сказати. Але будемо готуватися. Всі команди програють, нічого страшного немає, немає кого боятися.

"Тепер за мною ще більше слідкуватимуть": Бражко розповів, як зірвався його трансфер у Серію А

Люксембуржці багато блокували мої удари. Я три рази пробував – тричі заблокували. Можна сказати, що не вийшло вдало пробити, але сподіваюся, що з Англією вийде", – сказав Бражко у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, молодіжна збірна України у перших двох матчах здолала Північну Ірландію (1:0) та Люксембург (3:0) і, набравши 6 очок, йде у турнірній таблиці групи F другою, поступаючись англійцям гіршою різницею забитих голів.

До слова, дуель між Україною та Англією відбудеться 16 жовтня і стартує о 19:30 за Києвом.

Україна U-21 легко розгромила Люксембург U-21 і бодай тимчасово очолила групу відбору на Євро-2025