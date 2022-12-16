Неймар заплатил Ришарлисону, чтобы тот вывел татуировку с его изображением
19:32 - Читати українською
Немайр не оценил поступок своего партнёра по сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заплатил своему партнёру по команде Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свёл татуировку с его изображением. Об этом информирует Daily Star.
Месси или Мбаппе: Неймар дал загадочный ответ на просьбу выбрать фаворита ЧМ-2022
После вылета сборной Бразилии из ЧМ-2022 Ришарлисон решил утешить себя и записался в тату-салон, в котором набил татуировку с изображением себя, Неймара и Роналдо.
Очевидно, Неймар не оценил поступок своего партнёра.
Аргентина – Хорватия: Месси творит уникальную историю, ловушка и вызов Мбаппе – герой 1/2 ЧМ-2022 начинал с украинцами
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter