Немайр не оценил поступок своего партнёра по сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заплатил своему партнёру по команде Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы тот свёл татуировку с его изображением. Об этом информирует Daily Star.

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После вылета сборной Бразилии из ЧМ-2022 Ришарлисон решил утешить себя и записался в тату-салон, в котором набил татуировку с изображением себя, Неймара и Роналдо.

Очевидно, Неймар не оценил поступок своего партнёра.

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