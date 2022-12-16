Неймар заплатив Рішарлісону, щоб той вивів татуювання з його зображенням
19:32 - Читать на русском
Немайр не оцінив вчинок свого партнера зі збірної Бразилії на ЧС-2022.
Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар заплатив своєму партнеру по команді Рішарлісону 30 тисяч євро, щоб той звів татуювання з його зображенням. Про це повідомляє Daily Star.
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Після вильоту збірної Бразилії з ЧС-2022 Рішарлісон вирішив втішити себе і записався в тату-салон, в якому зробив татуювання із зображенням себе, Неймара та Роналдо.
Очевидно, Неймар не оцінив вчинок свого партнера.
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