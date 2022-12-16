Сборная Бразилии бесславно завершила свои выступления на чемпионате мира в Катаре, вылетев еще в четвертьфинал турнира – в серии послематчевых пенальти она уступила Хорватии. Журналисты решили поинтересоваться у Неймара, кого из своих одноклубников по ПСЖ – Месси или Мбаппе – он будет поддерживать в финале Мундиаля.

"Месси давно заслужил стать чемпионом мира": легенда Бразилии поддержит Аргентину в финале ЧМ-2022

Ответ бразильца традиционно удивил. "Сейчас сложно об этом говорить. Я болел за себя", – цитирует звездного нападающего Mirror.

Напомним, в финал вышли сборные Аргентины и Франции, одолевшие Хорватию и Марокко соответственно. Решающий матч в Катаре состоится 18 декабря.

Аргентина – Хорватия: Месси творит уникальную историю, ловушка и вызов Мбаппе – герой 1/2 ЧМ-2022 начинал с украинцами