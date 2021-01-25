Неймар выбрал символическую сборную бывших игроков ПСЖ – без лучшего бомбардира в истории, зато с 7 бразильцами
Форвард ПСЖ Неймар поделился мнением о самых важных игроках в истории клуба.
Бразилец отдал должное семи своим соотечественникам, а вот Эдинсону Кавани места в команде не нашлось. Именно уругваец с 200 голами остается лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
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Вратарь: Джанлуиджи Буффон;
Защита: Максвелл, Давид Луис, Алекс, Дани Алвес;
Полузащита: Тьягу Мотта, Дэвид Бекхэм, Нене, Рональдиньо;
Нападение: Златан Ибрагимович, Джордж Веа.
Напомним, сам Неймар выступает в составе ПСЖ с лета 2017 года. В футболке столичного клуба форвард провел 100 матчей, отличился 81 голом и 46 ассистами.
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