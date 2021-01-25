Форвард ПСЖ Неймар поделился мнением о самых важных игроках в истории клуба.

Бразилец отдал должное семи своим соотечественникам, а вот Эдинсону Кавани места в команде не нашлось. Именно уругваец с 200 голами остается лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

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Вратарь: Джанлуиджи Буффон;

Защита: Максвелл, Давид Луис, Алекс, Дани Алвес;

Полузащита: Тьягу Мотта, Дэвид Бекхэм, Нене, Рональдиньо;

Нападение: Златан Ибрагимович, Джордж Веа.

Напомним, сам Неймар выступает в составе ПСЖ с лета 2017 года. В футболке столичного клуба форвард провел 100 матчей, отличился 81 голом и 46 ассистами.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника