Бразилець віддав належне аж сімом своїм співвітчизникам, а от Едінсону Кавані місця в команді не знайшлося. Саме уругваєць з 200 голами залишається найкращим бомбардиром в історії ПСЖ.

Мессі та Неймар не потрапили у команду року FIFA 21 – у них залишився один шанс на двох

Воротар: Джанлуїджі Буффон;

Захист: Максвелл, Давід Луїс, Алекс, Дані Алвес;

Півзахист: Тьягу Мотта, Девід Бекхем, Нене, Рональдінью;

Напад: Златан Ібрагімовіч, Джордж Веа.

Нагадаємо, сам Неймар виступає у складі ПСЖ з літа 2017 року. У футболці столичного клубу форвард провів 100 матчів, відзначився 81 голом та 46 асистами.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника