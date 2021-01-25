Неймар обрав символічну збірну колишніх гравців ПСЖ – без найкращого бомбардира в історії, зате із 7 бразильцями
Форвард ПСЖ Неймар поділився думкою щодо найвизначніших гравців в історії клубу.
Бразилець віддав належне аж сімом своїм співвітчизникам, а от Едінсону Кавані місця в команді не знайшлося. Саме уругваєць з 200 голами залишається найкращим бомбардиром в історії ПСЖ.
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Воротар: Джанлуїджі Буффон;
Захист: Максвелл, Давід Луїс, Алекс, Дані Алвес;
Півзахист: Тьягу Мотта, Девід Бекхем, Нене, Рональдінью;
Напад: Златан Ібрагімовіч, Джордж Веа.
Нагадаємо, сам Неймар виступає у складі ПСЖ з літа 2017 року. У футболці столичного клубу форвард провів 100 матчів, відзначився 81 голом та 46 асистами.
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