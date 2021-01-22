Компания EA Sports назвала состав команды года компьютерной игры FIFA 21. Лучших выбирали более 10 млн респондентов из 185 стран мира. Отметим отсутствие Лионеля Месси и Неймара, но у них еще есть шанс. Ведь отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок. Его имя объявят на следующей неделе.

Месси, Неймар, Агуэро, Мбаппе – ПСЖ определился с атакой мечты, а Почеттино назвал лишнего

Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария)

Защитники: Альфонсо Дэвис (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Полузащитники: Йозуа Киммих (Бавария), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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