Месси и Неймар не попали в команду года FIFA 21 – у них остался один шанс на двоих
Разработчики популярного футбольного симулятора объявили результаты голосования TOTY в FIFA 21.
Компания EA Sports назвала состав команды года компьютерной игры FIFA 21. Лучших выбирали более 10 млн респондентов из 185 стран мира. Отметим отсутствие Лионеля Месси и Неймара, но у них еще есть шанс. Ведь отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок. Его имя объявят на следующей неделе.
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Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария)
Защитники: Альфонсо Дэвис (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
Полузащитники: Йозуа Киммих (Бавария), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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