Неймар вернется в ПСЖ, чтобы встретиться с руководством клуба

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вскоре прибудет в расположение клуба.

В понедельник, 15 июля, Неймар прилетит в Париж и присоединится к команде, утверждает Sport.es.

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По информации источника, в этот же день форвард проведет встречу со спортивным директором Леонардо. Ранее Неймар в телефонном разговоре сообщил функционеру, что хочет покинуть клуб и вернуться в Барселону.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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