Неймар на фоне слухов о переходе в Барселону опубликовал видео с эмблемой каталонского клуба

Нападающий ПСЖ Неймар в сториз Instagram опубликовал видео, на котором видно эмблему Барселоны.

Также на видеозаписи можно заметить цитату из Библии: "Но никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня, – возвещает Господь". (Книга Исаия 54:17).

Барселона хочет обменять Коутиньо на Неймара – агент игрока обвинил каталонцев в "двойной игре"

Этим летом существует большая вероятность возвращения бразильца в каталонский клуб. Футболист даже не прибыл на предсезонный сбор ПСЖ.

По информации европейских СМИ, Неймар сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону