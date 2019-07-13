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Неймар на фоне слухов о переходе в Барселону опубликовал видео с эмблемой каталонского клуба

21:08 148 Читати українською
Неймар на фоне слухов о переходе в Барселону опубликовал видео с эмблемой каталонского клуба
Неймар / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар в сториз Instagram опубликовал видео, на котором видно эмблему Барселоны.

Также на видеозаписи можно заметить цитату из Библии: "Но никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня, – возвещает Господь". (Книга Исаия 54:17).

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Этим летом существует большая вероятность возвращения бразильца в каталонский клуб. Футболист даже не прибыл на предсезонный сбор ПСЖ.

По информации европейских СМИ, Неймар сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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