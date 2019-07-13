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Неймар повернеться в ПСЖ, щоб зустрітися з керівництвом клубу

22:38 204 Читать на русском
Неймар повернеться в ПСЖ, щоб зустрітися з керівництвом клубу
Неймар / фото із соцмереж

Бразильський нападник ПСЖ Неймар невдовзі прибуде у розташування клубу.

В понеділок, 15 липня, Неймар прилетить до Парижа і приєднається до команди, стверджує Sport.es.

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За інформацією джерела, в цей же день форвард проведе зустріч зі спортивним директором Леонардо. Раніше Неймар в телефонній розмові повідомив функціонеру, що хоче покинути клуб і повернутися в Барселону.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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Теги
Барселона Барселона Леонардо Араужо Леонардо Араужо Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція
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